Колишній президент Польщі Лех Валенса шукає роботу, тому що пенсії не вистачає
Колишній президент Польщі Лех Валенса шукає додаткову роботу, оскільки пандемія коронавірусу вдарила по його фінансів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.
77-річний Валенса заявив, що через пандемію не може літати з лекціями за кордон, а його пенсії в 6 тисяч злотих не вистачає
"Я не знаю, що робити, тому що я не можу літати на лекції, і мені потрібно трохи підзаробити, тому що моя дружина витрачає більше, ніж ми маємо", - зізнався він.
Валенса, який за професією електрик, сказав, що шукає додаткову роботу.
"Найкраще почуваюся електриком. Я досі пам'ятаю закон Ома, закон Кірхгофа і ще кілька речей. Але, чорт візьми, все змінилося, і я не знаю, вб'ють мене зараз ці машини", - сказав колишній президент.
У листопаді в інтерв'ю Rzeczpospolita Валенса заявив, що він банкрут. "Після шести місяців такій ситуації, як зараз, я піду з сумками і буду збирати гроші перед церквою, і я кинув свою останню роботу, тому що умови були нижче моїх потреб", - додав він.
Валенса співзасновник і перший керівник профспілки "Солідарність" у 1980-х роках, у 1983 році він отримав Нобелівську премію миру.
На президентських виборах 1990 року Валенса був обраний президентом Польщі у другому турі, набравши 74,25 % голосів. Перед ним стояли найважчі проблеми політичної нестабільності та переходу Польщі до вільної ринкової економіки.
У 1995 році Валенса програв вибори Олександру Кваснєвському. Після поразки на виборах в 1996 році він повернувся на свою колишню роботу електрика на судноверфі.
Валенса разом з дружиною мають восьмеро дітей.