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Колишній президент Польщі Лех Валенса шукає роботу, тому що пенсії не вистачає

Понеділок, 1 лютого 2021, 11:46

Колишній президент Польщі Лех Валенса шукає додаткову роботу, оскільки пандемія коронавірусу вдарила по його фінансів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

77-річний Валенса заявив, що через пандемію не може літати з лекціями за кордон, а його пенсії в 6 тисяч злотих не вистачає

"Я не знаю, що робити, тому що я не можу літати на лекції, і мені потрібно трохи підзаробити, тому що моя дружина витрачає більше, ніж ми маємо", - зізнався він.

Валенса, який за професією електрик, сказав, що шукає додаткову роботу.

"Найкраще почуваюся електриком. Я досі пам'ятаю закон Ома, закон Кірхгофа і ще кілька речей. Але, чорт візьми, все змінилося, і я не знаю, вб'ють мене зараз ці машини", - сказав колишній президент.

У листопаді в інтерв'ю Rzeczpospolita Валенса заявив, що він банкрут. "Після шести місяців такій ситуації, як зараз, я піду з сумками і буду збирати гроші перед церквою, і я кинув свою останню роботу, тому що умови були нижче моїх потреб", - додав він.

Валенса співзасновник і перший керівник профспілки "Солідарність" у 1980-х роках, у 1983 році він отримав Нобелівську премію миру.

На президентських виборах 1990 року Валенса був обраний президентом Польщі у другому турі, набравши 74,25 % голосів. Перед ним стояли найважчі проблеми політичної нестабільності та переходу Польщі до вільної ринкової економіки.

У 1995 році Валенса програв вибори Олександру Кваснєвському. Після поразки на виборах в 1996 році він повернувся на свою колишню роботу електрика на судноверфі.

Валенса разом з дружиною мають восьмеро дітей.

Теми: Польща


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