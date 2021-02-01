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Солісту білоруського гурту "Песняры" заборонили в’їзд в Україну

Понеділок, 1 лютого 2021, 12:01

Прикордонники заборонили в’їзд в Україну солісту білоруського гурту "Песняры" через незаконне відвідування Криму.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Напередодні в аеропорту "Бориспіль" співробітники ДПСУ зупинили громадянина Білорусі, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України АР Крим.

Чоловік виявився білоруським музикантом, солістом гурту "Песняры" (Валерій Дайнеко – ред.).

До Криму іноземець незаконно прибув у серпні 2020 року, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Сам Дайнеко підтвердив факт незаконного в’їзду на півострів, куди, з його слів, потрапив літаком через закритий пункт пропуску "Сімферополь".

За порушення українського законодавства прикордонники заборонили громадянину Білорусі в’їзд в нашу країну терміном на 3 роки. Зі штампом у паспорті він вилетів рейсом до Мінська.

Що передувало: На початку вересня 2020 року Валерій Дайнеко взяв участь у фестивалі "патріотичного спрямування" "Дорога на Ялту", який окупанти провели в Криму.

Українська правда
Теми: санкціїБілорусь


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