Зеленський розповів, як позбутися олігархів

Президент Володимир Зеленський вважає, що позбутися олігархів в Україні можна відібравши у них медіа-ресурси, і позбавивши їх впливу на депутатів.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі "Axios", що виходить на платформі HBO, Офіс президента

Пряма мова: "Позбавлення від олігархів досягається двома шляхами: позбавити їх можливості мати "телевізор", той чи інший медіа-майданчик і позбавити їх можливості впливати на депутатів.

Це можливо зробити, я хочу це зробити в Україні. Це повинно бути прийнято.

Не просто рішення правоохоронців – когось взяти за ґрати, посадити когось. Я не проти того, щоб посадити всіх, хто порушує закон. Але замість одних прийдуть інші. Тому треба на законодавчому рівні змінювати цей процес. Я вважаю, що це можливо зробити".