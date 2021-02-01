СБУ викрила агентурну мережу спецслужб РФ у Telegram: "Легитимный", "Резидент" і т.д

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Російської Федерації.

Джерело: СБУ

Дослівно: "У ході довготривалої спецоперації оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни". Вони наразі "базуються" на території підконтрольної Росії "ПМР" – Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі".

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Деталі: Зазначається, що спецслужби РФ залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Мова йде про канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

За даними слідства, "головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один із організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану".

СБУ традиційно не називає прізвища підозрюваного, але за даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про Артема Давидченка. Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу України.

За даними спецслужби, фігурант особисто адмініструє 12 Telegram-каналів, спілкується з замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу та погоджує можливість розміщення замовних матеріалів. Вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.

Зазначається, що СБУ вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів. Перевіряється їхня причетність до протиправної діяльності на шкоду інформбезпеці держави.

За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян.

Встановлено, що спецслужби Росії дозволили учасникам мережі самостійно організувати механізм монетизації. Транзакції проводили через мережу спільників, які відкрили рахунки в українських банках для отримання "гонорарів" за публікацію замовних матеріалів. Потім виконавці конвертували гроші у валюту і переводили у невизнану "ПМР", Молдову чи Росію.

Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру у держзраді

У фігурантки вилучили електронний носій з персональними даними великої кількості співробітників правоохоронних органів, який був з нею під час відпочинку в Домініканській республіці.

Зазначається, що СБУ неодноразово отримувала дані щодо використання цього регіону для конспіративних зустрічей співробітників спецслужби РФ з агентурним апаратом.

Також заочну підозру за держзраду оголошено вищевказаному очільнику мережі (Давидченку – ред.), який переховується від слідства за кордоном.