У деяких регіонах можуть послабити карантин – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, у деяких регіонах України із позитивною динамікою захворювання на коронавірус розглядається можливість послаблення карантину до рівня жовтої і зеленої зон.

Джерело: Шмигаль під час селекторної наради за участю президента Володимира Зеленського, Офіс президента

Пряма мова: "Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні. Уряд планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення".

Деталі: За словами Шмигаля, вперше за тривалий час кількість активних хворих на коронавірус в Україні опустилася нижче 200 тисяч.

Шмигаль додав, що зменшення кількості хворих на COVID-19 в офіційній статистиці пов’язане із тим, що люди самостійно хворіють удома, а звертаються до лікаря й госпіталізуються лише у випадку погіршення стану.

Прем’єр зазначив, що зростає кількість тестувань методом ІФА та експрес-тестів – 34 600 порівняно з 20 тисячами позаминулого тижня.

Крім того, за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих – 12 147 осіб проти 11 630 позаминулого тижня.

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