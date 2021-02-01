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Температурні гойдалки: 2 лютого в Україні від 15° морозу до 13° тепла

Понеділок, 1 лютого 2021, 15:00

Найближчої доби спричинені циклоном опади вщухнуть, погода буде мінливою: вночі місцями сильний мороз, вдень – відлига та плюсова температура.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: За даними синоптика, 2 лютого найхолодніше буде на Північі: вночі -7-15 градусів, вдень -3-7 градусів. Схід виявиться найтеплішим: вночі +1+4 градуси, вдень +5+7 градусів, але на Харківщині холодніше, протягом дня +2+4 градуси.

У Центрі вночі морозно, -3-7 градусів, проте вдень відлига. У Дніпрі та області вночі близько нуля, вдень до +5 градусів.

На Півдні температурна картинка ще строкатіша:  на Запоріжжі та на Херсонщині вночі +2+4 градуси, вдень +4+9 градусів, на Одещині та в Миколаївській області вночі -1-3, вдень +2+4 градуси. У Криму вдень ймовірно до +10+13 градусів.

На Заході вночі -3-6, на Волині та Рівненщині до -10-14 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла, на Закарпатті до +5 градусів.

У вівторок місце циклону зі снігом і дощами, тимчасово займе антициклон.

Тому 2 лютого в більшості областей України суттєві опади малоймовірні, лише циклонічний вплив ще відчуватимуть південна та східна частини, там 2-го лютого переважатимуть дощі.

У Києві у вівторок - переважно сухо, без снігу. Проте буде морозно, вночі -8-10 градусів, на околицях до -12 градусів, вдень -3-5 градусів.

На дорогах буде ожеледиця.

Пряма мова: "Юний лютий продовжуватиме буцати ногами на гойдалці - в середині тижня в більшості областей України потепліє, а в кінці тижня, впродовж п'ятниці-суботи-неділі знову підсиляться морози".

Українська правда
Теми: погода


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