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Держсекретар США відповів на закиди РФ: Уряд Росії робить велику помилку

Понеділок, 1 лютого 2021, 16:37

Держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму першому телеінтерв’ю з моменту вступу на посаду заявив, що він глибоко стурбований жорстоким придушенням російських протестів і арештами тисяч людей, які вимагали звільнення Алексєя Навального.

Про це Блінкен розповів в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

МЗС Росії заявило у Twitter, що за протестами стоять США, стверджуючи, що вони "грубо втрутилися в справи Росії". Але Блінкен підкреслив, що демонстрації показують, що росіянам набридли корупція і автократія.

"Уряд Росії робить велику помилку, якщо вважає, що це про нас… Це про них. Це про уряд. Це про розчарування, яке відчувають росіяни з приводу корупції, автократії, і я думаю, що їм потрібно дивитися всередину, а не назовні", - сказав Держсекретар США.

В інтерв'ю, записаному в неділю, Блінкен не говорив про конкретні санкції проти Москви. 

Блінкен сказав, що він розглядає відповідь на дії щодо Навального, а також щодо втручання Росії у вибори в 2020 році, хакерської атаки через фірму Solar Winds і нагородження за вбивство військових США в Афганістані. 

"Президент не міг бути більш ще більш зрозумілим у своїй розмові з президентом Путіним", - сказав Блінкен, маючи на увазі розмову президента Джо Байдена з російським президентом минулого тижня. 

31 січня Блінкен засудив російську владу за жорстокі дії проти учасників акцій протесту, які у неділю вийшли на вулиці багатьох міст.

Теми: СШАРосія


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