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Посол розповів, чого чекати від розгляду справи MH17 по суті

Понеділок, 1 лютого 2021, 16:43

Посол України у Нідерландах Всеволод Ченцов висловив сподівання, що слухання у справі збиття рейсу MH17 по суті розпочнуться 7 червня 2021 року, як оголосив суд торік у грудні.

Про це дипломат сказав у коментарі кореспонденту "Укрінформу" в Гаазі, пише "Європейська правда".

"Ми очікуємо, що в червні, як суд і визначив, почнуться слухання по суті", - підкреслив Ченцов.

За його словами, дуже важливо, що попри коронавірус та посилені карантинні заходи суд триває.

"Щодо розгляду справи по суті, то в червні, як очікується, суд зосередить свою увагу на таких ключових питаннях, як зброя, якою було збито літак, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних. Власне, на цьому будуть сконцентровані слухання", - сказав Ченцов.

Він також зазначив, що під проведення четвертого блоку слухань у справі МН17 заплановано майже весь 2021 рік, за винятком серпня, жовтня та грудня.

Як повідомлялося, у Нідерландах 1 лютого поновилися слухання у справі про збитий над Донбасом пасажирський авіалайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".

За словами Ченцова, сьогодні ще розглядаються технічні питання, зокрема, щодо допиту експертів, питання, пов’язані з оглядом реконструкції уламків та зі зверненням родичів загиблих щодо компенсацій. 

"Українська правда" у Threads

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