Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський просить Раду підтримати санкції проти Нікарагуа

Понеділок, 1 лютого 2021, 18:09

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити постанову про затвердження санкцій проти Республіки Нікарагуа.

Джерело: законопроєкт №4689

Деталі: Проєкт постанови "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа" зареєстрований 1 лютого.

Зазначається, що Зеленський просить раду затвердити рішення Ради національної безпеки та оборони від 1 лютого, введене в дію указом президента №41/2021 від 1 лютого.

Що було раніше: Восени у Криму відкрили консульство Нікарагуа. МЗС України направило ноту протесту Республіці Нікарагуа через призначення почесного консула в окупованому Росією Криму. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийВерховна Радасанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новий український правопис не скасують до цьогорічного ЗНО – уряд

Держсекретар США відповів на закиди РФ: Уряд Росії робить велику помилку

інфографікаСБУ викрила агентурну мережу спецслужб РФ у Telegram: "Легитимный", "Резидент" і т.д

відео (оновлено)Разумков опублікував пафосне відео про початок роботи Ради

Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...

Зеленський: Якби в України була ядерна зброя, вторгнення Росії не було б

Усі новини...
Зеленський
Повноваження Хромаєва: у Нацкомісії з цінних паперів чекають указу Зеленського
Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...
Зеленський розповів, що його найбільше непокоїть у "плівках Порошенка-Байдена"
Останні новини
18:46
Дубинського виключили з фракції "Слуга народу"
18:41
Указ Зеленського щодо відсторонення Тупицького оскаржують у Верховному суді
18:30
Суд по MH17: адвокати обвинуваченого хочуть оглянути всі уламки літака
18:29
Закриття міжбанку: гривня зміцніла
18:14
Ткаченко пояснив, чому заважає владі Києва отримати "Гостинний двір"
18:09
Зеленський просить Раду підтримати санкції проти Нікарагуа
18:07
Повноваження Хромаєва: у Нацкомісії з цінних паперів чекають указу Зеленського
17:50
В Україні розпочалася кампанія з реєстрації на ЗНО
17:43
Посол розповів, чого чекати від розгляду справи MH17 по суті
17:25
Гетманцев: Середня зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!