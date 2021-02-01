Зеленський просить Раду підтримати санкції проти Нікарагуа
Понеділок, 1 лютого 2021, 18:09
Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити постанову про затвердження санкцій проти Республіки Нікарагуа.
Джерело: законопроєкт №4689
Деталі: Проєкт постанови "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа" зареєстрований 1 лютого.
Зазначається, що Зеленський просить раду затвердити рішення Ради національної безпеки та оборони від 1 лютого, введене в дію указом президента №41/2021 від 1 лютого.
Що було раніше: Восени у Криму відкрили консульство Нікарагуа. МЗС України направило ноту протесту Республіці Нікарагуа через призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.
Українська правда