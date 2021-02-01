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Зеленський просить Раду підтримати санкції проти Нікарагуа

Понеділок, 1 лютого 2021, 17:09
Зеленський просить Раду підтримати санкції проти Нікарагуа

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити постанову про затвердження санкцій проти Республіки Нікарагуа.

Джерело: законопроєкт №4689

Деталі: Проєкт постанови "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа" зареєстрований 1 лютого.

Зазначається, що Зеленський просить раду затвердити рішення Ради національної безпеки та оборони від 1 лютого, введене в дію указом президента №41/2021 від 1 лютого.

Що було раніше: Восени у Криму відкрили консульство Нікарагуа. МЗС України направило ноту протесту Республіці Нікарагуа через призначення почесного консула в окупованому Росією Криму. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВерховна Радасанкції
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