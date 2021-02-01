Екскерівнику Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексію Кудрявцеву повідомили про підозру за використання підробного іноземного диплома при влаштуванні на роботу, його оголосили у розшук.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, колишній високопосадовець (прокуратура традиційно не називає прізвища підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Кудрявцева) звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

У подальшому, після отримання підробленого диплому, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документу про освіту на території України. Також він використав вказаний диплом під час призначення на посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Пряма мова Максимець: "Крім того розпочато досудове розслідування за фактом можливого порушення експосадовцем правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням".

Деталі: Правоохоронці наголошують, що неодноразово викликали підозрюваного для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, водночас він жодного разу не з’явився.

У зв’язку із зазначеним, повідомлення про підозру направлено поштою, та оголошено ексчиновника у розшук.

17 грудня Кудрявцев на своїй сторінці у Facebook повідомив, що до нього додому приїжджали співробітники прокуратури і ДБР і, не заставши вдома, залишили 3 повістки.

Він зазначав, що справа стосується "підробки диплома, якої не було". Він заявив, що правоохоронці різко активізували цю справу, мовляв, через тиск його "опонентів із будівельної мафії" та наміри Кудрявцева "продовжити реформи, впроваджувані на посаді голови ДАБІ".

За даними джерела УП, наприкінці грудня 2020 року Кудрявцев передав через адвоката медичну довідку про позитивний тест на коронавірус, а невдовзі після цього перетнув державний кордон України.

Останній допис на Facebook-сторінці Кудрявцева датується 24 січня і містить фото його купання ополонці.

Нагадаємо: Народний депутат з фракції "Слуга народу Іван Юнаков заявляв, що колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев шантажує галузь, маючи доступ до цифрового реєстру ДАБІ. Сам Кудрявцев цю інформацію спростовував.

У березні 2020 року новим головою ДАБІ було призначено Юрія Васильченка.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що влада ліквідує Державну архітектурно-будівельну інспекцію, яка збудувала "хмарочос із різних схем і договорняків".