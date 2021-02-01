Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ексглаву ДАБІ оголосили в розшук

Понеділок, 1 лютого 2021, 19:22

Екскерівнику Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексію Кудрявцеву повідомили про підозру за використання підробного іноземного диплома при влаштуванні на роботу, його оголосили у розшук.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, колишній високопосадовець (прокуратура традиційно не називає прізвища підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Кудрявцева) звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

У подальшому, після отримання підробленого диплому, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документу про освіту на території України. Також він використав вказаний диплом під час призначення на посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Пряма мова Максимець: "Крім того розпочато досудове розслідування за фактом можливого порушення експосадовцем правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням".

Деталі: Правоохоронці наголошують, що неодноразово викликали підозрюваного для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, водночас він жодного разу не з’явився.

У зв’язку із зазначеним, повідомлення про підозру направлено поштою, та оголошено ексчиновника у розшук.

17 грудня Кудрявцев на своїй сторінці у Facebook повідомив, що до нього додому приїжджали співробітники прокуратури і ДБР і, не заставши вдома, залишили 3 повістки.

Він зазначав, що справа стосується "підробки диплома, якої не було". Він заявив, що  правоохоронці різко активізували цю справу, мовляв, через тиск його "опонентів  із будівельної мафії" та наміри Кудрявцева "продовжити реформи, впроваджувані на посаді голови ДАБІ".

За даними джерела УП, наприкінці грудня 2020 року Кудрявцев передав через адвоката медичну довідку про позитивний тест на коронавірус, а невдовзі після цього перетнув державний кордон України.

Останній допис на Facebook-сторінці Кудрявцева датується 24 січня і містить фото його купання ополонці.  

Нагадаємо: Народний депутат з фракції "Слуга народу Іван Юнаков заявляв, що колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев шантажує галузь, маючи доступ до цифрового реєстру ДАБІ. Сам Кудрявцев цю інформацію спростовував.

У березні 2020 року новим головою ДАБІ було призначено Юрія Васильченка.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що влада ліквідує Державну архітектурно-будівельну інспекцію, яка збудувала "хмарочос із різних схем і договорняків".

Українська правда
Теми: прокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ексглаву ДАБІ оголосили в розшук

Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

Новий український правопис не скасують до цьогорічного ЗНО – уряд

Держсекретар США відповів на закиди РФ: Уряд Росії робить велику помилку

інфографікаСБУ викрила агентурну мережу спецслужб РФ у Telegram: "Легитимный", "Резидент" і т.д

відео (оновлено)Разумков опублікував пафосне відео про початок роботи Ради

Усі новини...
прокуратура
Ексчиновник Київської облради поклав до власної кишені пів мільйона соцдопомоги
Чиновник ОДА вимагав відкат за виділення "ковідних" коштів лікарні на кисень
Загибель працівника адміністрації Порошенка: нападник отримав 8 років тюрми
Останні новини
20:21
У зоні ООС під час чергування зник військовий
20:13
В Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний захистити українців від "Аркади" та B2B Jewelry
20:02
У Брюсселі чоловік з ножем напав на пасажирів метро
19:47
Регулятор видав банкам 742 мільйони гривень короткого рефінансу
19:31
Останній корвет в Україні поріжуть на металобрухт – ЗМІ
19:23
За перший місяць року держбюджет перевиконали на 6,5%
19:22
Ексглаву ДАБІ оголосили в розшук
19:15
У Португалії половина всіх смертей від COVID-19 припала на січень
19:01
Стартап Маска вживив у мозок мавпи чіп, який дозволяє силою думки грати у відеоігри
18:46
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!