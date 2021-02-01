Останній корвет в Україні поріжуть на металобрухт – ЗМІ

ВМС ЗС України спише корабель "Вінниця" (A206) та два рейдових катери – "Токмак" (A733) та ще один катер.

Джерело: Український мілітарний портал з посиланням на джерела у Міноборони

Деталі: Зазначається, що урочиста церемонія спуску прапорів на цих кораблях має відбутися найближчим часом.

Списання корвету "Вінниця" планувалось ще до кінця 2013 року, але згодом плани змістили і після російської агресії у 2014 році, разом із окупацією Криму та захопленням 80% плавскладу ВМС ЗС України корабель залишався у бойовому складі флоту. Причиною намірів списання був вік корабля та його технічна несправність, зокрема там не працює більшість систем та озброєння, ремонту потребує як головна енергетична установка, так і більшість агрегатів, корпус корабля також у критичному стані.

Довідково: Корабель "Вінниця" (попередня його назва у складі ВМС ЗС України та Морської охорони – "Дніпро") був закладений 23.12.1975 року, спущений на воду 12.09.1976 року, у стрій ввійшов 31 грудня того ж року в 5-ту окрему Балаклавську бригаду прикордонних сторожових кораблів, де і служив до 1992-го року, доки не перейшов до Морських частин Держкомітету з охорони кордонів (нинішня Державна прикордонна служба).

В січні 1996-го року корабель було передано новоствореним ВМС України.