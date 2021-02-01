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Арахамія не виключає коаліції з "Батьківщиною"

Понеділок, 1 лютого 2021, 19:57
Арахамія не виключає коаліції з Батьківщиною

Глава парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з фракцією партії "Батьківщина" у Верховній Раді.

Джерело: Арахамія журналістам, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арахамії: "З приводу коаліції ми (з лідером" Батьківщини" Юлією Тимошенко – ред.) нічого не обговорювали, але все можливо в країні".

Що стосується потенційно коаліційної угоди або з Тимошенко, або з іншою фракцією або групою, то це - відкритий діалог ".

Деталі: Він підкреслив, що фракція "Слуга народу", як монобільшість, ніколи не працювала "в режимі коаліції" і це може бути незвично, "тому що треба буде більше питань узгоджувати один з одним".

Що було раніше: На брифінгу в понеділок Тимошенко, відповідаючи на питання про можливе створення коаліції з фракцією "Слуга народу" і депутатською групою "Довіра" сказала: "Я вважаю, що зараз повинні зібратися всі національні сили без винятку, і об'єднатися для того, щоб Україну повернути на шлях розвитку, заперечення, становлення ... Ось навколо цього потрібно об'єднуватися. Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, всеосяжне об'єднання, заради того, щоб врятувати Україну та українську націю, ми будемо в цьому брати участь ".

"Українська правда" в Threads

Теми: АрахаміяСлуга народуБатьківщина
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