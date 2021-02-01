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Печерський суд знову втрутився у розслідування щодо "ВіЕйБі Банку" – НАБУ

Понеділок, 1 лютого 2021, 21:55

У Національному антикорупційному бюро заявили, що Печерський райсуд міста Києва вдруге незаконно втрутився в розслідування НАБУ та САП щодо розкрадання 1,2 млрд грн кредиту НБУ, наданого "ВіЕйБі Банку".

Джерело: пресслужба НАБУ, заява групи компаній "Укрлендфармінг"

Дослівно НАБУ: "Цього разу, крім "традиційного" питання підслідності (читай — забрати справу в НАБУ і передати іншому органу на розслідування), вирішити яке зобов’язали Генерального прокурора, 21 січня 2021 року суд в мотивувальній частині "вирішив", що підозри, повідомлені організаторам схеми ще в листопаді 2019 року, необґрунтовані.

Також суд в контексті розслідування зазначеного злочину угледів конфлікт інтересів в діях Артема Ситника як директора НАБУ, що, на думку судді, є аргументом для зміни органу досудового розслідування. Жодна з наведених позицій судом не мотивована".

Деталі: У Бюро зазначили, що таке рішення суду є незаконним через низку причин. Наприклад, злочини, які розслідують НАБУ та САП, мають виключну підслідність, тому справи, які за законом мають розслідувати НАБУ та САП, забирати і передавати іншим органам не можна.

Зазначається, що Печерський райсуд не може ухвалювати рішення в кримінальному процесі – рішення у справах НАБУ та САП за законом може ухвалювати виключно Вищий антикорупційний суд, який під час розгляду запобіжних заходів визнав підозри задіяним у схемі особам обґрунтованими.

НАБУ нагадує, що Ситник не розслідує злочин і не має слідчої функції та не є керівником органу досудового розслідування за законом. Через це, зазначають у відомстві, не можна говорити про конфлікт інтересів.

Бюро також нагадує, що наявність конфлікту інтересів у діях посадовців за законом визначає Національне агентство з питань запобігання корупції, а не Печерський райсуд столиці.

Дослівно Укрлендфармінг: "Суд лише підтвердив те, про що ми говорили з самого початку.  Тиск на нашу компанію, який НАБУ чинило під виглядом "розслідування справи" проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і акціонера нашої компанії Олега Бахматюка пов’язаний виключно з одним фактом: у директора НАБУ Артема Ситника існує прямий конфлікт інтересів.

Він був визнаний рішенням судів усіх інстанцій винним у скоєнні корупційного правопорушення, а головним свідком сторони обвинувачення в судах був радник сестри нашого акціонера, Олега Бахматюка".

Передісторія:

Нагадаємо:

Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

Також Бахматюка підозрюють, в тому, що він спільно з менеджментом VAB-банку організував фінансові операції з незаконно отриманими стабкредитом, спрямовані на маскування джерела їх походження та їх місцезнаходження.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Бахматюка під варту заочно, тим самим дозволивши Інтерполу почати його розшук,

У листопаді 2019 року Бахматюка оголосили в розшук. Сам бізнесмен висловив готовність спілкуватися з НАБУ через адвокатів, а також за допомогою відеозв'язку.

Українська правда
Теми: НАБУБахматюкСитниксуд


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