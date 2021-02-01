Помер режисер Сергій Проскурня
Понеділок, 1 лютого 2021, 22:49
На 64 році життя помер український режисер і продюсер Сергій Проскурня.
Джерело: ексміністр культури Євген Нищук у Facebook
Пряма мова Нищука: "Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ..
Я його називав "наш Драматург". Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив.
Величезна втрата для мене, для усіх нас".
Довідково: Проскурня - український театральний режисер, продюсер, лауреат премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" (2001) та імені Сергія Данченка (2017).
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Українська правда