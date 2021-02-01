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Помер режисер Сергій Проскурня

Понеділок, 1 лютого 2021, 21:49
Помер режисер Сергій Проскурня
photo: Lviv National Opera

На 64 році життя помер український режисер і продюсер Сергій Проскурня.

Джерело: ексміністр культури Євген Нищук у Facebook

Пряма мова Нищука: "Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ..

Я його називав "наш Драматург". Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив.

Величезна втрата для мене, для усіх нас".

Довідково: Проскурня - український театральний режисер, продюсер, лауреат премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" (2001) та імені Сергія Данченка (2017).

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Українська правда

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Теми: культура
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