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Марсохід NASA подолав 99.9% шляху до Червоної планети. Офіційна трансляція посадки вже почалася

Четвер, 18 лютого 2021, 21:15

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість) наблизився до Марса та за декілька годин має здійснити посадку в північній півкулі планети. 

Джерело: NASA

Деталі: Сьогодні о 22:37 за київським часом марсохід NASA, який покинув Землю 30 липня минулого року, на швидкості 19 500 кілометрів на годину увійде в розріджену атмосферу сусідньої планети та почне гальмування. Контакт з поверхнею Марса має відбутись вже за сім хвилин. У випадку вдалої посадки сигнал про це за 11 хвилин 22 секунди подолає близько 200 мільйонів кілометрів та досягне Лабораторії реактивного руху NASA, яка розташована поблизу Лос-Анджелеса о 22:55. 

Офіційна трансляція посадки доступна також іспанською мовою.

Очікується, що вже 19 лютого о 3:07 за київським часом марсохід передасть на Землю перші дані та фото.

Довідка: За понад 6 місяців польоту Perseverance подолав 470 мільйонів кілометрів. Наразі до поверхні Марса лишається близько 110 тисяч кілометрів.

U.S. Geological Survey склали інтерактивну карту місця посадки Perseverance. Це 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки і озеро.

На борту ровера поміж наукових інструментів та моделі вертольота є три флешки з 11-ма мільйона імен жителів Землі, зокрема і 75 000 українців. Зареєструйтесь та відправте своє ім'я на Марс з наступною місією.

 
Карта польоту марсоходу Rerseverance
 
Положення марсохода за добу до посадки 
 
Схема посадки марсохода

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Це вже буде дев’ята посадка апаратів NASA на Марс. Один із роверів — "Curiosity", місце посадки якого назвали на честь письменника Рея Бредбері, все ще активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри по поверхні планети.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

NASA та Європейська космічна агенція планують у 2026 році запустити ще один марсохід, який має забрати пробірки зі зразками, які збере Perseverance та доставити їх на Землю.

 
Перший етап гальмування
 
Другий етап гальмування передбачає використання парашюту
 
Під час третього етапу гальмування буде використано реактивні двигуни посадкового модуля
 
20 метрів до поверхні планети

На борту Perseverance є зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанська середовище.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофони, завдяки яким людство зможе вперше почути, як звучить Марс.

Також вперше у складі місії на Марс буде безпілотник – 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity (Винахідливість). 

До сих пір в рамках марсіанських місій не використовувалися апарати, здатні літати в атмосфері. За допомогою дрона планують відпрацювати технологію таких польотів.

Загальні витрати на створення марсохода і його запуск оцінюють в $ 2,1-2,7 мільярда.

Що передувало: На 15-й та 62-й день польоту марсоходу Perseverance у центрі управління NASA планово провели коригування його траєкторії. Пізніше марсоход надіслав на Землю аудіофайл.

Нагадаємо:

  • 30 липня ракета-носій Atlas V, яку виготовили фахівці компаній Lockheed Martin та Boeing, вивела на орбіту Землі марсохід Perseverance.

Микола Донєв, УП
Теми: космосСША


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