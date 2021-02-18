Марсохід NASA подолав 99.9% шляху до Червоної планети. Офіційна трансляція посадки вже почалася
Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість) наблизився до Марса та за декілька годин має здійснити посадку в північній півкулі планети.
Джерело: NASA
Деталі: Сьогодні о 22:37 за київським часом марсохід NASA, який покинув Землю 30 липня минулого року, на швидкості 19 500 кілометрів на годину увійде в розріджену атмосферу сусідньої планети та почне гальмування. Контакт з поверхнею Марса має відбутись вже за сім хвилин. У випадку вдалої посадки сигнал про це за 11 хвилин 22 секунди подолає близько 200 мільйонів кілометрів та досягне Лабораторії реактивного руху NASA, яка розташована поблизу Лос-Анджелеса о 22:55.
Офіційна трансляція посадки доступна також іспанською мовою.
Очікується, що вже 19 лютого о 3:07 за київським часом марсохід передасть на Землю перші дані та фото.
Довідка: За понад 6 місяців польоту Perseverance подолав 470 мільйонів кілометрів. Наразі до поверхні Марса лишається близько 110 тисяч кілометрів.
U.S. Geological Survey склали інтерактивну карту місця посадки Perseverance. Це 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки і озеро.
На борту ровера поміж наукових інструментів та моделі вертольота є три флешки з 11-ма мільйона імен жителів Землі, зокрема і 75 000 українців. Зареєструйтесь та відправте своє ім'я на Марс з наступною місією.
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Це вже буде дев’ята посадка апаратів NASA на Марс. Один із роверів — "Curiosity", місце посадки якого назвали на честь письменника Рея Бредбері, все ще активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри по поверхні планети.
Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.
NASA та Європейська космічна агенція планують у 2026 році запустити ще один марсохід, який має забрати пробірки зі зразками, які збере Perseverance та доставити їх на Землю.
На борту Perseverance є зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанська середовище.
Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофони, завдяки яким людство зможе вперше почути, як звучить Марс.
Також вперше у складі місії на Марс буде безпілотник – 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity (Винахідливість).
До сих пір в рамках марсіанських місій не використовувалися апарати, здатні літати в атмосфері. За допомогою дрона планують відпрацювати технологію таких польотів.
Загальні витрати на створення марсохода і його запуск оцінюють в $ 2,1-2,7 мільярда.
Що передувало: На 15-й та 62-й день польоту марсоходу Perseverance у центрі управління NASA планово провели коригування його траєкторії. Пізніше марсоход надіслав на Землю аудіофайл.
Нагадаємо:
- 30 липня ракета-носій Atlas V, яку виготовили фахівці компаній Lockheed Martin та Boeing, вивела на орбіту Землі марсохід Perseverance.