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SpaceX готується відправити в космос перших туристів

Вівторок, 2 лютого 2021, 09:00
SpaceX готується відправити в космос перших туристів
Фото spacex.com

Компанія SpaceX має намір у 2021 році відправити в космос чотирьох цивільних людей у рамках першої в світі комерційної місії космонавтів на орбіті.

Джерело: SpaceX, компанія Axiom Space

Дослівно: "SpaceX націлена не раніше четвертого кварталу цього року на запуск Falcon 9 Inspiration4 – першої в світі комерційної місії космонавтів на орбіті – з історичного стартового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді у Флориді"".

Деталі: Очолюватиме політ засновник і генедиректор приватної компанії з обробки платежів Shift4 Payments Джаред Ісаакман.

Бізнесмен планує подарувати три місця поруч із ним на борту Dragon представникам громадськості, про яких повідомлять за кілька тижнів.  

Екіпаж Inspiration4 пройде комерційну підготовку астронавтів від SpaceX на ракеті-носії Falcon 9 та космічному кораблі Dragon, орбітальній механіці, що працює в умовах мікрогравітації, нульової гравітації та інших форм стрес-тестування.

Також вони пройдуть навчання з готовності до надзвичайних ситуацій, часткового та повного моделювання місій тощо.

За даними компанії Axiom Space, до екіпажу увійдуть віцепрезидент Axiom Space, колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа (він буде пілотом и командиром місії), американський підприємець Ларрі Коннор (пілот місії), канадский інвестор і меценат Марк Паті та ізраїльський інвестор і філантроп, колишній пілот ВПС Ізраїлю Ейтан Стіббе. 

 

Передбачається, що учасники місії проведуть на борту американського сегмента Міжнародній космічній станції приблизно 8 днів. Вони братимуть участь у науково-дослідницьких та благодійних проектах.

За даними Голосу Америки, кожен з туристів заплатить за подорож по 55 мільйонів доларів. 

Після закінчення місії Dragon знову ввійде в атмосферу Землі, щоб здійснити м’яку посадку на воді біля узбережжя Флориди.

Українська правда

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Теми: космостуризм
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