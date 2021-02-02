Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

SpaceX готується відправити в космос перших туристів

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:00
Фото spacex.com

Компанія SpaceX має намір у 2021 році відправити в космос чотирьох цивільних людей у рамках першої в світі комерційної місії космонавтів на орбіті.

Джерело: SpaceX, компанія Axiom Space

Дослівно: "SpaceX націлена не раніше четвертого кварталу цього року на запуск Falcon 9 Inspiration4 – першої в світі комерційної місії космонавтів на орбіті – з історичного стартового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді у Флориді"".

Деталі: Очолюватиме політ засновник і генедиректор приватної компанії з обробки платежів Shift4 Payments Джаред Ісаакман.

Бізнесмен планує подарувати три місця поруч із ним на борту Dragon представникам громадськості, про яких повідомлять за кілька тижнів.  

Екіпаж Inspiration4 пройде комерційну підготовку астронавтів від SpaceX на ракеті-носії Falcon 9 та космічному кораблі Dragon, орбітальній механіці, що працює в умовах мікрогравітації, нульової гравітації та інших форм стрес-тестування.

Також вони пройдуть навчання з готовності до надзвичайних ситуацій, часткового та повного моделювання місій тощо.

За даними компанії Axiom Space, до екіпажу увійдуть віцепрезидент Axiom Space, колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа (він буде пілотом и командиром місії), американський підприємець Ларрі Коннор (пілот місії), канадский інвестор і меценат Марк Паті та ізраїльський інвестор і філантроп, колишній пілот ВПС Ізраїлю Ейтан Стіббе. 

 

Передбачається, що учасники місії проведуть на борту американського сегмента Міжнародній космічній станції приблизно 8 днів. Вони братимуть участь у науково-дослідницьких та благодійних проектах.

За даними Голосу Америки, кожен з туристів заплатить за подорож по 55 мільйонів доларів. 

Після закінчення місії Dragon знову ввійде в атмосферу Землі, щоб здійснити м’яку посадку на воді біля узбережжя Флориди.

Українська правда
Теми: космостуризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС оновив правила пересування і запровадив темно-червоні зони COVID-19

COVID в Україні: 2394 випадки за добу, 156 хворих померли

Глава МЗС сумнівається, що США доєднаються до Нормандського формату

Зеленський доручив запустити супутник до 30-річчя незалежності України

Помер режисер Сергій Проскурня

оновлено від 19:22Ексглаву ДАБІ оголосили в розшук, він об'явився у Facebook

Усі новини...
космос
Зеленський доручив запустити супутник до 30-річчя незалежності України
SpaceX готує до випробувальних польотів відразу два міжпланетні кораблі Starship
Корабель для міжпланетних подорожей: SpaceX запланувала запуск Starship SN9
Останні новини
10:09
Степанов похвалився, що в Україні немає "червоних зон"
10:00
фото SpaceX готується відправити в космос перших туристів
09:51
Меркель: Вакцинуватися від коронавірусу, ймовірно, доведеться щороку
09:38
Вірменія дозволила російську вакцину проти коронавірусу
09:33
Байден обговорив із республіканцями "альтернативний план", але згоди нема
09:04
Медики назвали симптоми COVID-19 у дітей, на які варто звернути увагу
08:39
ЄС оновив правила пересування і запровадив темно-червоні зони COVID-19
08:38
У Франції гірськолижні витяги не відкриють у лютому, але курорти працюватимуть
08:20
COVID в Україні: 2394 випадки за добу, 156 хворих померли
08:00
Головні новини понеділка і ночі: інтерв’ю Зеленського, виключення Дубінського із фракції
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!