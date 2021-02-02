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Білий дім розглядає можливість заборони Трампу доступу до звітів розвідки

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:35

Президент США Джо Байден розглядає можливість відмовити Дональду Трампу в можливості отримувати доступ до доповідей розвідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Трампа наступного тижня чекає другий суд у справі про імпічмент за звинуваченням у підбурюванні до повстання. Перебуваючи при владі, у нього були напружені стосунки з органами національної безпеки, і в 2018 році він публічно виступив проти них у справі про втручання Росії в американські вибори.

Всі колишні президенти США за традицією мають привілей доступу до секретних щоденних брифінгів, які представляє розвідка в Білому домі.

Прессекретаря Білого дому Джен Псакі запитали на брифінгу, чи буде Байден "продовжувати привілей" надавати секретну інформацію Трампу, вона відповіла: "Очевидно, що це те, що знаходиться на розгляді".

Суд щодо імпічменту має розпочатися на тижні, який починається 8 лютого

Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа. 

Читайте також: Покарання Трампа: чому зміна президента США не зупинила імпічмент

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Теми: ТрампСША
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