Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Білий дім розглядає можливість заборони Трампу доступу до звітів розвідки

Вівторок, 2 лютого 2021, 11:35

Президент США Джо Байден розглядає можливість відмовити Дональду Трампу в можливості отримувати доступ до доповідей розвідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Трампа наступного тижня чекає другий суд у справі про імпічмент за звинуваченням у підбурюванні до повстання. Перебуваючи при владі, у нього були напружені стосунки з органами національної безпеки, і в 2018 році він публічно виступив проти них у справі про втручання Росії в американські вибори.

Всі колишні президенти США за традицією мають привілей доступу до секретних щоденних брифінгів, які представляє розвідка в Білому домі.

Прессекретаря Білого дому Джен Псакі запитали на брифінгу, чи буде Байден "продовжувати привілей" надавати секретну інформацію Трампу, вона відповіла: "Очевидно, що це те, що знаходиться на розгляді".

Суд щодо імпічменту має розпочатися на тижні, який починається 8 лютого

Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа. 

Читайте також: Покарання Трампа: чому зміна президента США не зупинила імпічмент

Теми: ТрампСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги

Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"

Журналісту Казаріну нарешті вдалося позбутися громадянства РФ

Степанов похвалився, що в Україні немає "червоних зон"

ЄС оновив правила пересування і запровадив темно-червоні зони COVID-19

COVID в Україні: 2394 випадки за добу, 156 хворих померли

Усі новини...
Трамп
Трамп найняв нових адвокатів перед початком судового процесу щодо імпічменту
The WSJ назвало імена спонсорів мітингу, після якого почався штурм Капітолію
Люди з оточення Зеленського розповіли про контакти з Джуліані й Трампом
Останні новини
11:52
Курс валют на 2 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:46
Мінеру київських ТРЦ і метро світить до 8 років тюрми
11:43
фото У Києві обстріляли авто: зловмисників затримали
11:35
Білий дім розглядає можливість заборони Трампу доступу до звітів розвідки
11:34
Рада ухвалила санкції проти Нікарагуа
11:28
фотоОголошений у розшук ексголова ДАБІ прийшов у прокуратуру
11:27
Ердоган знову заговорив про зміну Конституції Туреччини
11:19
Україна очікує понад 2 мільярди доларів від МВФ цьогоріч
11:10
У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги
11:02
Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!