Український бабак Тимко ІІІ передбачив ранню весну

Степовий бабак Тимко IIІ, який живе на біологічній станції Харківського національного університету ім.Каразіна в селі Гайдари, не побачив своєї тіні, коли його дістали з його будиночка 2 лютого.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Його доглядальниця Надія Токарська витлумачила передбачення наступним чином: "весна буде рання, але це не означає, що через тиждень - два, а треба трошки почекати. Через шість тижнів буде тепло".

Звірка також попросили порадити кращий, на його думку, спосіб уберегтися від COVID-19. Перед бабаком поставили порожню ємність з написом "Вакцина" (як пояснили організатори прогнозу, вона символізує вакцину, яка ще відсутня в Україні), спортивні снаряди, які символізують заняття спортом, фрукти (здорове харчування), сало з часником (традиційний український рецепт зміцнення імунітету) , космічний апарат з написом "На Марс" і іграшкового почекуна з написом "Витримка". Тимко спочатку побіг до спорту, а потім до почекуна.

"Значить, ми не забуваємо про здоровий спосіб життя, займаємося спортом і гуляємо на повітрі, не забуваємо про витримку", - витлумачила другий прогноз Тимка IIІ Токарська.

"Медіа група" Об'єктив "

У 2019 році Тимко ІІ змінив на посту провісника свого батька, Тимка II.

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