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В Україну з Заходу йдуть дощі й мокрий сніг

Вівторок, 2 лютого 2021, 12:08
В Україну з Заходу йдуть дощі й мокрий сніг

Найближчої доби, 3 лютого, з Західної Європи в Україну почне переміщатися більш тепла повітряна маса, яка принесе в деякі регіони мокрий сніг і дощ.

Джерело: Укргідрометцентр, чий прогноз передає Інтерфакс-Україна

Деталі: У середу в більшості західних, удень місцями і в північних областях невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без суттєвих опадів. Уночі та вранці у південних і центральних областях місцями туман.

На дорогах України, крім південно-східної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, удень 4-9° тепла; у північних і більшості центральних областей вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві - вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 3 лютого найвища температура вдень була 12,3° у 2002 р., найнижча вночі -26,8° у 2012 р.

 

4 лютого вночі у західних і північних областях, удень в Україні дощ із переходом на північному заході у мокрий сніг. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла (вдень у західних і східних областях 3-8° тепла, на півдні 7-12°).

У Києві у четвер - вночі невеликий, удень помірний дощ із переходом у мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.

 

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Теми: погода
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