Вода для Криму: у "Роскосмосі" підготували макет опріснювального заводу

Бочка з водою в Сімферополі, вересень 2020 року

Структура "Роскосмосу" Московський дослідний центр імені Келдиша створила макет заводу з опріснення морської води в окупованому Росією Криму.

Джерело: "Крим.Реаліі" – проєкт "Радіо Свобода"

Деталі: Маріонетка Кремля, т. зв. "глава Криму" Сергій Аксьонов наприкінці минулого року оголосив, що організації для будівництва в Криму опріснювача морської води визначені – і всі вони "з ім'ям", але не назвав їх, щоб уберегти від санкцій.

Аксьонов розраховує на будівництво 4 опріснювачів потужністю до 20 тисяч кубометрів води на добу. За його словами, одну зі станцій планують побудувати в селі Фрунзе Сакського району. Місця для їх установки будуть шукати також у Судаку, Керчі та Феодосії. Ще один опріснювач хочуть побудувати в Ялті.

У Міністерстві ЖКГ окупаційного "уряду Криму" стверджують, що вже "проведена робота з низкою компетентних організацій із виконання укрупненого розрахунку будівництва споруд опріснювальної станції продуктивністю 20 тисяч кубометрів на добу".

За даними "Крим.Реаліі", у грудні 2020 року федеральний Дослідницький центр імені Келдиша в Москві почав шукати виконавця для виготовлення "макета заводу опріснення морської води в Криму в масштабі 1: 250".

Центр працює в ракетно-космічній сфері, але стверджує, що має досвід створення опріснювальних установок і що здатний створити завод із виробництва прісної води об'ємом у 5 мільйонів кубометрів на рік (13,6 тисяч кубометрів на добу) за технологією зворотного осмосу і на основі складових російського виробництва.

Редакція "Крим.Реаліі" не змогла отримати коментар від центру ні по телефону, ні письмово, так само як і зв'язатися з уповноваженим із контролю та нагляду за проєктом створення макета опріснювального заводу в Криму.

Відповідно до тендерної документації, послуга створення макета була куплена у московського ТОВ "Моноліт-М". Заявки від інших постачальників для участі у тендері не приймали.

ТОВ "Моноліт-М" зареєстровано у 2017 році в Москві, належить Михайлу Черкасову. Основний профіль підприємства – діяльність рекламних агентств, але воно виробляє також будівельні конструкції та вироби з дерева, паперу та картону.

За умовами договору, термін закінчення робіт із виробництва макета опріснювального заводу для Криму сплив 19 грудня 2020 року.

Згідно з умовами контракту, макет заводу повинен включати в себе масштаб будівель і споруд, загальної території, водної поверхні, проектних будівель "із максимальним опрацюванням елементів у відповідному масштабі". На виставковому макеті також має імітуватися процес руху води територією, а за допомогою світлодіодної динамічної стрічки з різними кольорами має бути показано ступінь її очищення.

У документації торгів наводиться і графічний вигляд майбутнього кримського опріснювального заводу, хоч і без пояснень.

Михайло Черкасов підтвердив "Крим.Реаліі", що його компанія готувала макет опріснювального заводу для Криму. Але подробиці проекту не розкриває.

Він запевняє, що "Моноліт-М" за договором зробив "абсолютно невелику задачу", а більш детальної інформації він від замовника і не отримував.

Проект опріснення морської води в окупованому Криму внесений у комплексний план заходів "щодо забезпечення сталого водопостачання Криму" до 2024 року, затверджений російським урядом у минулому році.

Спочатку обговорювалася можливість будівництва однієї з опріснювальних установок у Ніколаївці Сімферопольського району. Але вже після затвердження програми в лавах російської влади засумнівалися в доцільності проекту опріснення, який оцінено в кілька мільярдів рублів.

Заступник міністра економічного розвитку Росії Сергій Назаров заявляв, що створення установок з опріснення морської води в Криму займе до 2 років і не вирішить проблему дефіциту води, опріснення може бути лише резервним джерелом.

Віце-прем'єр Росії, "куратор" Криму Марат Хуснуллін заявляв, що опріснювальні установки будуть побудовані на півострові "в крайньому випадку".

Основна стратегія російської влади – розробка місцевих підземних джерел. Президент РФ Володимир Путін заявляв, що в Криму достатньо прісної води, її потрібно знайти.

За словами Путіна, опріснення може бути точковим, адже це "дороге задоволення" і в цілому ефективним не буде.

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