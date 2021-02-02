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Кулеба попросив ЄС запровадити проти РФ новий санкційний механізм

Вівторок, 2 лютого 2021, 15:33

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем поставив питання про покарання Росії за допомогою нового санкційного механізму ЄС за порушення прав людини в окупованому Криму.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в комюніке, оприлюдненому МЗС за підсумками розмови.

"Дмитро Кулеба порушив питання застосування проти РФ нового санкційного режиму ЄС у сфері прав людини, який, серед іншого, має поширюватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму", - зазначають у ньому.

Обговорювали також майбутній запуск Кримської платформи та можливу підтримку цієї ініціативи з боку ЄС.

Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу, що до повного виконання зобов’язань РФ за Мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться, додають у комюніке. 

Нагадаємо, 7 грудня Рада ЄС затвердила новий санкційний механізм Європейського союзу за порушення прав людини. Він може застосовуватися до фізичних та юридичних осіб за порушення прав людини в усьому світі. 

Читайте також: Перша кримська перемога: що означає рішення ЄСПЛ про початок російської окупації.

а також Санкції без одностайності: як Україні використати нові можливості тиску на Росію в ЄС.

Теми: Кулеба ДмитроРосіясанкціїЄСУкраїна


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