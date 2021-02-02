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Українського дипломата, підозрюваного у згвалтуванні, звільнили і оголосили у розшук - ЗМІ

Вівторок, 2 лютого 2021, 16:34

Консул України в Бельцях (Молдова), якого торік запідозрили у зґвалтуванні неповнолітньої, був звільнений з дипломатичної служби, зараз МЗС України не має інформації про місце його перебування. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо незалежному бельцькому виданню "СП".

За даними Бельцького інспекторату поліції, працівника українського консульства було оголошено в міжнародний розшук, тому що незабаром після події він покинув країну. Цю інформацію виданню підтвердили і в прокуратурі.

В МЗС України у коментарі виданню розповіли, що в лютому-березні 2020 року Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ МЗС здійснювала дисциплінарне розслідування стосовно цього співробітника. Як повідомляли торік ЗМІ, звинувачення стосувалися консула Олександра Сторожука.

У МЗС підкреслили виданню, що за результатами проведеного всебічного розслідування згаданого колишнього працівника дипломатичної служби звільнили з займаної посади і відсторонили.

"МЗС України не володіє інформацією про нинішнє місце перебування згаданої особи", - заявили виданню в українському міністерстві закордонних справ. 

За даними джерел "Європейської правди", Олександра Сторожука звільнили як з посади, так і з дипслужби загалом.

 "СП" відзначає, що іншому фігуранту справи, жителю Бельців, 17 грудня був винесений вирок. Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні неповнолітньої двома або більше особами і засудили до п'яти років ув'язнення в колонії закритого типу.

Свою провину чоловік визнав, але опротестував вирок першої інстанції в Апеляційній палаті Бельців. До набрання вироком законної сили діє запобіжний захід - підписка про невиїзд. 

У тексті судового рішення вказується, що підсудний 4 лютого прийшов на зйомну квартиру свого знайомого в Бельцях - дипломата. Близько восьмої вечора туди прийшла дівчина, яку квартиронаймач найняв для прибирання житла. Обвинувачений за підтримки товариша запропонував дівчині вступити з ним в близькість. Отримавши відмову, чоловік закрив двері в спальню, вимкнув світло і почав чіплятися до неї, чіпаючи за груди і сідниці.

У відповідь на протести неповнолітньої другий чоловік схопив її і заламав руки за спиною, а підсудний в цей час зняв з неї одяг і білизну. Далі він зґвалтував її. Його приятель тим часом тримав дівчину і мастурбував.

Судова експертиза показала, що 5 лютого в організмі обвинуваченого знайшли сліди марихуани.

На процесі підсудний пояснив, що приятель запросив його на розслабляючий масаж. Той нібито говорив, що дівчині 18 років. 

Інформація про зґвалтування неповнолітньої дівчини в Бельцях з'явилася в ЗМІ в лютому 2020 року. Тоді йшлося про те, що дівчині 17 років. Джерела в слідстві повідомили журналістам, що є двоє підозрюваних (37 і 38), і серед них  один з консулів України в Бельцях. Його не затримали, оскільки у нього був дипломатичний імунітет. 

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Теми: МЗС
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