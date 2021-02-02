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Суд відправив Навального у в'язницю

Вівторок, 2 лютого 2021, 18:21
Суд відправив Навального у в'язницю

Суд у Москві ухвалив рішення, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". Оточення політика закликає москвичів виходити на вулицю.

Джерело: "Новая газета", трансляція засідання суду, РБК

Деталі: По суті суд замінив Навальному умовний термін у 3,5 роки на такий же реальний по справі "Ів Роше".

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки й 8 місяців.

Суд ухвалив відправлення Навального у колонію загального режиму.

Суд знаходить встановленим факт систематичного порушення Навальним умов відбування покарання.  Твердження Навального і його захисту про неможливість скасування умовного засудження через закінчення випробувального терміну, що суперечить законодавству: він ігнорував виклики до інспекції ще в період його дії.

Навальний повідомив ФСВП про виписку з Шаріте і про своє проживанні в готелі тільки через два місяці, говориться в постанові судді.  У цей період він порушував свої зобов'язання умовно засудженого, вважає суддя

Доводи захисту Навального, пов'язані з ЄСПЛ, суд теж вважав неспроможними: Страсбург не висловлювався про незаконність вироку.  Президія Верховного суду не вважає його таким, що підлягає скасуванню.

Довідково: Справа "Ів Роше" - про "шахрайство" - було порушена проти Навального і його брата Олега ще в грудні 2012 року. Їх звинувачували в тому, що вони нібито обманом нав'язали косметичній компанії "Ів Роше" і "Многопрофильной процессинговой компании" свою фірму як посередника при наданні транспортно-логістичних послуг.

Однак пізніше представники позивача визнали, що договір з Навальним був повністю виконаний і ніякої шкоди компанія не зазнала. А сам позивач до суду так і не прийшов, а потім звільнився з "Ів Роше".

Проте суд дав Навальному 3,5 роки умовно з випробувальним терміном, який закінчився тільки 29 грудня 2020 року. Тепер суд замінив цей термін на реальний, оскільки звинувачує Навального в тому, що він нібито систематично порушував умови випробувального терміну.

У жовтні 2017 року Європейський суд з прав людини ухвалив, що вирок у справі "Ів Роше" був політично мотивованим, довільним і необгрунтованим і присудив виплатити братам Навальним компенсацію на загальну суму в 76 тисяч євро і 460 тисяч рублів. У 2019 році ЄСПЛ прийняв ще одне рішення за позовом Олексія Навального, визнавши незаконним домашній арешт, під яким той перебував протягом понад десять місяців у 2014 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосіясуд
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