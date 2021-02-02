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Разумков не підтримав санкції проти Козака та телеканалів Медведчука – джерело

Вівторок, 2 лютого 2021, 23:47

Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Джерело: члени РНБО в коментарі "Українській правді"

Деталі: Зазначається, що Разумков утримався від голосування.

Опитані УП члени РНБО переконують, що закон дозволяє вводити санкції проти громадян України. Їх можливо буде оскаржити, але це буде досить проблематична процедура.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що санкції не підтримали дві людини – інша була у відрядженні.

Пряма мова Данілова: "2 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України.

З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні".

Нагадаємо: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Українська правда


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