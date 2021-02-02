Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медіахолдинг Медведчука заявив про "політичну розправу"

Вівторок, 2 лютого 2021, 22:52
Медіахолдинг Медведчука заявив про політичну розправу

Після появи указу президента про введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів у впливі кума Путіна Віктора Медведчука медіахолдинг "Новости" вийшов із заявою про "політичну розправу".

Джерело: заява на сайті телеканалу "112 Україна"

Дослівно: "Влада в особі президента України Володимира Зеленського прийняла рішення про знищення трьох опозиційних телеканалів: "112 Україна , NewsOne і ZiK, а також введення санкцій проти власника холдингу - народного депутата Тараса Козака.

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про закриття трьох телеканалів. Діючи за прямою вказівкою президента, РНБО за надуманим приводом заборонила діяльність телеканалів медіахолдингу "Новости".

Ми розцінюємо це рішення РНБО і президента Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ".

Деталі: Відзначається, що телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK мають намір боротися за своє право бути в ефірі.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів у впливі кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
санкції
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Останні новини
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
Усі новини...
Реклама: