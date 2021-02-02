Медіахолдинг Медведчука заявив про "політичну розправу"

Після появи указу президента про введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів у впливі кума Путіна Віктора Медведчука медіахолдинг "Новости" вийшов із заявою про "політичну розправу".

Джерело: заява на сайті телеканалу "112 Україна"

Дослівно: "Влада в особі президента України Володимира Зеленського прийняла рішення про знищення трьох опозиційних телеканалів: "112 Україна , NewsOne і ZiK, а також введення санкцій проти власника холдингу - народного депутата Тараса Козака.

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про закриття трьох телеканалів. Діючи за прямою вказівкою президента, РНБО за надуманим приводом заборонила діяльність телеканалів медіахолдингу "Новости".

Ми розцінюємо це рішення РНБО і президента Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ".

Деталі: Відзначається, що телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK мають намір боротися за своє право бути в ефірі.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів у впливі кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.