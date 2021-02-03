Трансляцію каналів Медведчука один за одним припиняють сервіси на всіх платформах

Інтернет-провайдери та онлайн сервіси один за одним припиняють трансляцію каналів "112 Україна", NewsOne, ZIK та інших, які згідно рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого мають бути негайно заблоковані на 5 років.

Джерело: Українська правда

Деталі: Момент відключення мовлення телеканалу ZIK

Дослівно онлайн-сервіс Ланет: "У зв'язку з указом Президента України №43/2021 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", ретрансляцію телеканалів пов'язаних з юридичними особами з Додатку 2 зупинено у пакетах кабельного телебачення а також у IPTV та ОТТ пакетах онлайн-сервісу Ланет.TV".

Що передувало: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.