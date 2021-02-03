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Голова НСЖУ відреагував на блокування каналів Медведчука

Середа, 3 лютого 2021, 00:03
Голова НСЖУ відреагував на блокування каналів Медведчука

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав "надзвичайною ситуацією й наступом на свободу слова" санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK, які заблокована на 5 років. 

Джерело: допис Томіленка у Facebook

Пряма мова: "Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів - це надзвичайна ситуація.

Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках Закону!

Позбавлення БЕЗ СУДУ багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію - це наступ на свободу слова. 

Політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ - не злочин.

Рішення української влади є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова. 

Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів - Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа".

Що передувало: 

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Теми: МедведчукРосіяПутін
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