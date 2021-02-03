Голова НСЖУ відреагував на блокування каналів Медведчука
Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав "надзвичайною ситуацією й наступом на свободу слова" санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK, які заблокована на 5 років.
Джерело: допис Томіленка у Facebook
Пряма мова: "Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів - це надзвичайна ситуація.
Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках Закону!
Позбавлення БЕЗ СУДУ багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію - це наступ на свободу слова.
Політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ - не злочин.
Рішення української влади є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова.
Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів - Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа".
Що передувало:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Після ухвалення цього рішенння трансляцію каналів Медведчука один за одним припиняють сервіси на всіх платформах.