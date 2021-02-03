Голова НСЖУ відреагував на блокування каналів Медведчука

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відреагував на рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого, згідно якого трансляція телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK має бути негайно заблокована на 5 років.

Джерело: допис Томіленка у Facebook

Пряма мова: "Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів - це надзвичайна ситуація.

Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках Закону!

Позбавлення БЕЗ СУДУ багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію - це наступ на свободу слова.

Політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ - не злочин.

Рішення української влади є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова.

Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів - Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа".

Що передувало: