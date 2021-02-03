Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Голова НСЖУ відреагував на блокування каналів Медведчука

Середа, 3 лютого 2021, 01:03

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відреагував на рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого, згідно якого трансляція телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK має бути негайно заблокована на 5 років. 

Джерело: допис Томіленка у Facebook

Пряма мова: "Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів - це надзвичайна ситуація.

Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках Закону!

Позбавлення БЕЗ СУДУ багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію - це наступ на свободу слова. 

Політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ - не злочин.

Рішення української влади є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова. 

Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів - Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа".

Що передувало: 

Теми: МедведчукРосіяПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Разумков не підтримав санкції проти Козака та телеканалів Медведчука – джерело

Відео ФотоПрототип корабля для міжпланетних подорожей від SpaceX розбився при посадці

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАБЛОКУВАВ КАНАЛИ МЕДВЕДЧУКА: РНБО НАКЛАЛА САНКЦІЇ

До параду на День Незалежності залучать військову техніку

Новини 2 лютого: ув'язнення Навального, масштабна пожежа в "Епіцентрі"

Суд відправив Навального у в'язницю

Усі новини...
Медведчук
Трансляцію каналів Медведчука один за одним припиняють сервіси на всіх платформах
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАБЛОКУВАВ КАНАЛИ МЕДВЕДЧУКА: РНБО НАКЛАЛА САНКЦІЇ
Кремль віддає контроль над підприємствами ОРДЛО Медведчуку – активісти
Останні новини
01:03
Голова НСЖУ відреагував на блокування каналів Медведчука
00:15
Трансляцію каналів Медведчука один за одним припиняють сервіси на всіх платформах
23:59
В ОП заявляють, що санкції проти каналів Медведчука це боротьба з "чужорідною пропагандою"
23:52
Медіахолдинг Медведчука заявив про "політичну розправу"
23:47
Разумков не підтримав санкції проти Козака та телеканалів Медведчука – джерело
23:12
Литва закликала ЄС до негайних санкцій проти РФ через вирок Навальному
22:30
Відео ФотоПрототип корабля для міжпланетних подорожей від SpaceX розбився при посадці
22:22
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАБЛОКУВАВ КАНАЛИ МЕДВЕДЧУКА: РНБО НАКЛАЛА САНКЦІЇ
22:02
Новини економіки: тютюновий монополіст не заплатить 3,4 млрд штрафу, поворот у справі "Мотор-Січі"
21:44
До параду на День Незалежності залучать військову техніку
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!