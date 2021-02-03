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У Росії затримали понад тисячу людей, які прийшли на суд до Навального

Середа, 3 лютого 2021, 02:35

Правозахисні організації повідомили, що загальне число затриманих у Росії на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального перевищило тисячу осіб.

Джерело: портал ОВД-Інфо

Деталі: Після винесення вироку Навальному в Москві затримали 1377 осіб в 10 містах.

Що передувало: Суд у Москві ухвалив рішення, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше".

Теми: Росія


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