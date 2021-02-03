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Меркель і Джонсон закликали звільнити Навального

Середа, 3 лютого 2021, 03:53

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликали звільнити російського політика Олексія Навального, якого російська влада відправила до колонії.

Джерело: Меркель и Джонсон в Twitter

Пряма мова Меркель: "Вирок Олексію Навальному далекий від всякого верховенства закону. Він має бути негайно звільнений. Насильство проти мирних демонстрантів має припинитися".

Пряма мова Джонсона: "Рішення Навального повернутися було сміливим і самовідданним вчинком. Навпаки, сьогоднішня ухвала було чистим боягузтвом і не відповідала основним стандартам правосуддя. Олексій Навальний має бути негайно звільнений".

Що передувало: Суд у Москві ухвалив рішення, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше".

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийВелика БританіяНімеччинаРосіяПутін
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