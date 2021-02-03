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США не відкидають санкцій проти Nord Stream 2 – Держдеп

Середа, 3 лютого 2021, 04:57
США не відкидають санкцій проти Nord Stream 2 – Держдеп

США зацікавлені в збереженні колективної енергобезпеки Європи та залишають за собою право застосувати санкції проти тих, хто намагатиметься добудувати або сертифікувати російський проєкт газогону Nord Stream 2.

Джерело: речника Державного департаменту США на запит Укрінформу

Дослівно: "Як чітко заявив президент Байден, трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода", - відповіли в Держдепараменті на прохання прокоментувати публікації в західних ЗМІ про можливість скасування санкцій проти Nord Stream 2.

Як підкреслили в Держдепі, США продовжать працювати із союзниками та партнерами, "щоби забезпечити для Європи надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання", яка не підриватиме колективної безпеки.

"Ми будемо стежити за діями щодо добудови чи сертифікації трубопроводу та, якщо така діяльність матиме місце, приймемо рішення про можливість застосування санкцій".

Теми: РосіяСШАгаз
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