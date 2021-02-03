Джефф Безос залишить пост гендиректора Amazon

Засновник Amazon Джефф Безос залишить пост гендиректора компанії, натомість він стане виконавчим головою ради директорів.

Джерело: пресслужба Amazon

Деталі: 57-річного Безоса, статки якого оцінюються в 196,2 млрд доларів, замінить Енді Яссі, який зараз очолює Amazon Web Services.

Пряма мова: "Як голова я маю намір зосередитися на нових продуктах. Енді добре відомий всередині компанії і працює в Amazon майже стільки ж, скільки і я. Він буде видатним лідером, і я повністю впевнений в ньому".

Безос зазначив, що має намір приділити більше часу своєму благодійному фонду Bezos Earth Fund, космічній компанії Blue Origin, газеті The Washington Post і фонду Amazon Day 1 Fund.