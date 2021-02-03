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Угорські лікарі заявили, що не можуть рекомендувати вакцини з Росії та Китаю

Середа, 3 лютого 2021, 10:19

Керівництво Угорської медичної палати заявило, що не може рекомендувати використання російської вакцини Спутник V і китайської Sinopharm, через те, що офіційно не були оприлюднені основні характеристики цих препаратів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Лікарі направили лист Угорському національному інституту фармацевтики, продуктів харчування і здоров'я (OGYÉI), в якому вказали, що "не можуть з чистою совістю рекомендувати використання цих препаратів колегам".

Влада Угорщини недавно в рекордно короткі терміни надала обмежений дозвіл на продаж як російської, так і китайської вакцини.

Зіткнувшись з серйозними затримками з поставками інших схвалених вакцин, ЄС залишив можливість для використання китайських і російських вакцин для прискорення вакцинації населення ЄС.

"Якщо російські виробники, китайські виробники відкриють свої документи, продемонструють прозорість, покажуть всі дані ... тоді вони можуть отримати ... умовний дозвіл на ринок, як і інші", - заявила на зустрічі депутатам Європарламенту глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Але угорські медичні фахівці поскаржилися, що уповноважений орган не опублікував ці документи, хоча "характеристики продукту є основною умовою використання, щоб гарантувати безпеку пацієнта, встановлюючи правові та етичні заходи захисту лікаря".

"На сайті OGYÉI немає ніяких документів про використання цих вакцин", - додали медичні працівники.

Теми: Угорщинакоронавірус


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