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Зеленського обійшли у рейтингу довіри

Середа, 3 лютого 2021, 11:22

У рейтингу довіри до політиків міський голова Києва Віталій Кличко обійшов президента Володимира Зеленського, третій – колишній прем’єр Володимир Гройсман.

Джерело: результати опитування КМІС

Дослівно: "Найбільше респондентів довіряють Віталію Кличку (37,5% довіряють і 51,8% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -14,3%), Володимиру Зеленському (35,6% проти 59,6%, баланс – -24%), Володимиру Гройсману (30,9% проти 54,2%, баланс – -23,3%)".

Деталі: Якщо порівнювати результати опитування щодо довіри до політиків станом на кінець 2020 року, то найбільші зміни простежуються у випадку: Кличка – ріст з 31,8% до 37,5%, Гройсмана – ріст з 25,4% до 30,9% та лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко – ріст з 16,6% до 26,2%.

 

Загалом, до всіх політиків відсоток тих, хто їм не довіряє, вище відсотку тих, хто довіряє, за винятком лідера "Сили і честі" Ігоря Смешка  (баланс +3,7%) і голови ВР Дмитра Разумкова (+2,1%). 

Дослідження проводилося з 27 січня до 1 лютого 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) було опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Передісторія:

  • У листопаді та січні у журналістів та експертів виникали питання щодо якості досліджень, проведених КМІС, зокрема щодо рейтингів політиків та партій, які різнились з опитуваннями інших авторитетних соціологів.
  • ЗМІ пов'язували такі результати з замовниками, якими в листопаді були політологи з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
  • Самі соціологи пояснюють результати тим, що список для заміру подавався замовником, однак його самого не називають, посилаючись на угоду про нерозголошення.
  • Гендиректр КМІС Володимир Паніотто пояснив, що через COVID-19 похибка результатів, отриманих методом особистих ("обличчям-до-обличчя") інтерв’ю збільшилася, частина людей відмовляється пускати інтерв’юєрів до квартири. 

Українська правда
Теми: Зеленськийрейтингопитуванняпрезидентсоціологія


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