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Президентський рейтинг Зеленського трохи впав – КМІС

Середа, 3 лютого 2021, 11:23
Фото ОПУ

Чинний глава держави Володимир Зеленський досі лідирує у президентському рейтингу, але підтримка його, порівняно з груднем, упала.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 27 січня – 1 лютого         

Дослівно: "Якби у президентських виборах брали участь ці кандидати, тоді зараз найбільшу підтримку також отримав би В. Зеленський, але його підтримка знизилася порівняно з груднем 2020 року (його готові підтримати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року)". 

 

Деталі: Друге-третє місця, як і в грудні 2020 року, ділять нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко (13,7%) і співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко (13,5%) – різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки.

Соціологи зазначають, що порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги значущо не змінилися.

Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (11,2%; ріст з 7,5% у грудні 2020 року), нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук (7,9%), колишній прем’єр Володимир Гройсман (5,5%), лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко (4,8%), член партії "Голос" Сергій Притула (4,5%) та спікер парламенту Дмитро Разумков (4%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Соціологи зазначають, що респондентам показували два можливих списки кандидатів на посаду президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку. Для мінімізації впливу ефекту порядку списків, ці списки різним респондентам показувалися в різному порядку.

У списку Б, порівняно зі списком А, відсутні Медведчук та Разумков, але присутній лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко.

У цьому випадку також найбільш підтримку має Зеленський (22,1%респондентів, які визначилися з вибором; у грудні 2020 року рейтинг був 27,7%).

 

На другому місці Бойко (17,5%; його підтримка статистично значущо не змінилася), на третьому – Порошенко (13,1%; підтримка також статистично значущо не змінилася).

Далі йдуть Тимошенко (10,6%; ріст з 7,3% у грудні 2020 року), Смешко (8,8%), Гройсман (5,6%), Притула (4,8%), Ляшко (4,7%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Якби вибори президента були найближчої неділі, то 65% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 10,2% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах. 

Дослідження тривало з 27 січня до 1 лютого. Методом особистого інтерв’ю опитали 1205 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% – для показників, близьких до 50%, 2,5% – для показників, близьких до 25%, 1,9% – для показників, близьких до 12%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

Передісторія:

  • У листопаді та січні у журналістів та експертів виникали питання щодо якості досліджень, проведених КМІС, зокрема щодо рейтингів політиків та партій, які різнились з опитуваннями інших авторитетних соціологів.
  • ЗМІ пов'язували такі результати з замовниками, якими в листопаді були політологи з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
  • Самі соціологи пояснюють результати тим, що список для заміру подавався замовником, однак його самого не називають, посилаючись на угоду про нерозголошення.

Українська правда
Теми: Зеленськийвиборисоціологія


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