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Меркель не проти російської вакцини в ЄС, якщо вона отримає схвалення

Середа, 3 лютого 2021, 12:28

Російська вакцина від коронавірусу може бути використана в Євросоюзі, якщо отримає схвалення регулюючих органів.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"У Європейському Союзі вітаються всі вакцини", - сказала Меркель, похваливши "хороші дані", що стосуються російської вакцини "Спутник V".

Меркель додала, що недавно говорила про вакцину з президентом Росії Владіміром Путіним.

Згідно з результатами випробувань, опублікованими в медичному журналі The Lancet у вівторок, ефективність російської вакцини склала понад 91%.

Меркель також заявила, що до кінця березня в Німеччині будуть вакциновані 10 мільйонів осіб, і закликала всіх "почекати ще трохи", маючи на увазі затримки з поставками.

"Це правда, що в деяких регіонах темпи стали повільніше, але для цього були вагомі причини. Ми не можемо скласти жорсткий план вакцинації", - сказала Меркель, додавши, що він повинен бути "динамічним" і адаптуватися до ситуації залежно від поставок.

Вказуючи на рівень недовіри до вакцин в інших країнах, Меркель заявила, що ретельний процес затвердження необхідний для забезпечення суспільної довіри і впевненості.

Хоча рівень інфікування в Німеччині знизився до 100 нових випадків зараження на 100 000 осіб на тиждень, Меркель заявила, що країні ще належить пройти шлях, перш ніж все буде під контролем.

"Це хороше досягнення. Ми не були на такому рівні тривалий час. Але у нас все ще немає контролю над вірусом через місцеві департаменти охорони здоров'я", - сказала вона.

Меркель попередила про потенційне відновлення зростання поширення інфекції, якщо обмеження будуть скасовані занадто швидко. "Нам потрібен стійкий шлях виходу з пандемії", - сказала вона.

Канцлер сказала, що можна очікувати пом'якшення заходів до того, як всі будуть вакциновані, але закликала громадськість дотримуватися фізичного дистанціювання і якомога більше працювати з дому.

Теми: МеркельвакцинаціяРосія


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