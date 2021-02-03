Україна наклала санкції на літаки, якими Медведчук і Козак літали в Москву

З ініціативи СБУ Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти авіакомпаній, котрі літають до аеропортів держави-агресора Російської Федерації.

Джерело: СБУ, "Європейська правда"

Дослівно СБУ: За ініціативи Служби безпеки України до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства"

Деталі: Зазначається, що щодо вказаних авіакомпаній запроваджуються такі санкції: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.

Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.

Рішення про внесення цих авіакомпаній до санкційного списку було затверджено указом президента ще 29 січня.

Цим компаніям належать літаки лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та народного депутата Тараса Козака. Вони були перереєстровані після того, як були озвучені наміри США ввести проти Медведчука санкції.

Медведчук і Козак постійно користувалися ними для прямих перельотів в Росію, що, як відомо, заборонено. Після накладення санкцій ці літаки не можуть більше входити в повітряний простір України, здійснювати посадки на території України, брати пасажирів та інше.