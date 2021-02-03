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Україна наклала санкції на літаки, якими Медведчук і Козак літали в Москву

Середа, 3 лютого 2021, 12:43

З ініціативи СБУ Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти авіакомпаній, котрі літають до аеропортів держави-агресора Російської Федерації.

Джерело: СБУ, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: За ініціативи Служби безпеки України до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства"

Деталі: За даними джерела УП мова йде про літаки, якими народні депутати від ОПЗЖ Віктор Медведчук та Тарас Козак літали в Росію.

Зазначається, що щодо вказаних авіакомпаній запроваджуються такі санкції: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.

Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.

Українська правда
Теми: санкціїМедведчукСБУРНБО


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