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Стало відомо ім’я загиблого у вівторок на Донбасі військового

Середа, 3 лютого 2021, 13:15
Дмитро Власенко

2 лютого біля Шумів (Донецька область) снайпер бойовиків смертельно поранив старшого матроса Дмитра Власенка.

Джерело: 503 Окремий батальйон морської піхоти у Facebook

Деталі: Побратими та медики надали воїну необхідну допомогу, проте вже за годину лікарі констатували смерть - поранення виявилось несумісним із життям.

Дослівно: "Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у нашому батальйоні більше трьох років і назавжди закарбувався у серцях побратимів як щира, чесна та добра людина, як мужній воїн, що завжди готовий підставити плече. У 38-річного героя вдома, на Миколаївщині, залишились батьки!"

Передісторія: Напередодні стало відомо, що снайпер бойовиків смертельно поранив військового Об'єднаних сил на Донбасі. Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Українська правда
Теми: війнаДонбас


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