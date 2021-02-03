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В Україну прийдуть дощі і похолодання

Середа, 3 лютого 2021, 13:28
Фото Ельдара Сарахмана, УП

4 лютого в Україну прийдуть потепління і дощі, але вже 5 лютого – істотно похолоднішає.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У четвер вночі в західних, північних та Вінницькій областях, а вдень по всій Україні очікуються опади, переважно у вигляді дощу. На дорогах країни, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця.

 

Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень в західних областях і південній частині – до 9° тепла.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

У Києві 4 лютого часом дощ, вночі 0-2°, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві за весь період метеорологічних спостережень 4 лютого найвища температура була зафіксована на позначці 13,7 градуса тепла у 2002 році, а найнижча – на позначці 26,7 градуса морозу в 1911 році.

5 лютого в Україні без істотних опадів, тільки вночі на Лівобережжі очікується невеликий мокрий сніг. У північній частині вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в південних областях і на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

 

На дорогах країни, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 5 лютого без істотних опадів, вночі до 7-9° морозу, вдень до 4-6° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15 м/с.

Теми: погода


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