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Польський журналіст, звинувачений у роботі на РФ, подав в суд на росЗМІ

Середа, 3 лютого 2021, 17:14

Польський журналіст Мацей Вішньовський, головний редактор нішевого порталу лівих радикалів strajk.eu, подав до російського суду на опозиційне радіо "Ехо Москви" і Михайла Ходорковського, звинувативши їх у наклепі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Вішньовський вимагає компенсації у розмірі 2 млн рублів за те, що його звинуватили у роботі на російські спецслужби і у тому, що він підтримує Росію в її політиці щодо країн Балтії.  

Як відзначає Onet, у питаннях зовнішньої політики і сам портал strajk.eu, і його головний редактор послідовно проводять проросійську лінію.

У матеріалі, опублікованому спочатку на сайті Ходорковського, а потім на "Ехо Москви", Вішньовський згадується як один з багатьох людей, які реалізують цілі російської зовнішньої політики. 

У тексті, опублікованому на сайті "Еха Москви", є буквально два речення про Мацея Вішньовського. Автори тексту заявляють, що Вішньовський входить до групи, створеної полковником Служби зовнішньої розвідки Росії Євгеном Умєрєнковим. 

Автори не стверджують, що Вішньовський був завербований. Навпаки, вони пишуть про людей, які з точки зору спецслужб мають слабкі сторони чи погляди, які дають їм можливість використовувати цю людину, але не обов'язково в якості агента.

За повідомленням російських ЗМІ, в обґрунтуванні позову, поданого в московський суд, Вішньовський зазначає, що після публікації тексту він зіткнувся з остракізмом у Польщі, а в польських ЗМІ його називали проросійським журналістом, причетним до шпигунства.

Головний редактор strajk.eu вважає це зазіханням на його честь і тому вимагає виправлення інформації та компенсації.  

Теми: ПольщаРосія


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