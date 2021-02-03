На Донбасі почалася перевірка готовності військ

За дорученням президента Володимира Зеленського та відповідно до плану контролю за діяльністю Збройних сил та інших військових формувань у 2021 році Офіс президента розпочав перевірку готовності військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Основною метою інспекції є перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням, а також визначення ефективності заходів, які вживаються керівництвом Міністерства оборони України та ЗСУ, інших органів військового управління щодо всебічного забезпечення сил із засобів, що виконують завдання на сході держави.

Крім того, перевірка спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів до виконання завдань".

Деталі: Зазначається, що до участі в інспекції залучили представників ОПУ, апарату РНБО, Міноборони та ЗСУ.

Після перевірки підготують доповідь Зеленському, яка міститиме пропозиції щодо "подальшого нарощування спроможностей ЗСУ" та вирішення "наявних проблем у сфері оборони держави".

Передісторія: 2 лютого снайпер бойовиків застрелив українського військового.