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Бойовики залучають дітей до війни на Донбасі: ОГП відкрив справу

Середа, 3 лютого 2021, 18:09

В Офісі генпрокурора заявили, що розпочали досудове розслідування за фактом втягнення дітей у воєнний конфлікт.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях.

Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України".

Деталі: Зазначається, що всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи "Молода Гвардія Донбасу", "Амазонки", "Патріот", "Бастіон", а також "Степові Вовки".

За даними правоохоронців, з початку збройного конфлікту на Донеччині учасниками НЗФ РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей.

 
 
 

Українська правда
Теми: Донбасвійнадіти


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