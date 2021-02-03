Бойовики залучають дітей до війни на Донбасі: ОГП відкрив справу

В Офісі генпрокурора заявили, що розпочали досудове розслідування за фактом втягнення дітей у воєнний конфлікт.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях.

Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України".

Деталі: Зазначається, що всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи "Молода Гвардія Донбасу", "Амазонки", "Патріот", "Бастіон", а також "Степові Вовки".

За даними правоохоронців, з початку збройного конфлікту на Донеччині учасниками НЗФ РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей.