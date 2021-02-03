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Суд звільнив з-під варти ветеранку "Правого сектору", яку підозрюють у конвоюванні українських полонених 

Середа, 3 лютого 2021, 17:51
Суд звільнив з-під варти ветеранку Правого сектору, яку підозрюють у конвоюванні українських полонених 
фото: Олена Білозерська

Апеляційний суд звільнив з-під варти ветеранку Вікторію Котеленець з позивним "Фортуна", яка, на думку слідчих, вона схожа на жінку, яка у 2014 році конвоювала полонених українських військових у Донецьку.

Джерело: адвокатське об’єднання OK LEGAL, BBC Україна

Дослівно: "Прокурори завзято обманювали суд, розказуючи, що під час обшуку вилучили МОН-50 і гранатомети (забувши сказати, що це макети).

Але основний їх доказ залишається легковажно зроблена портретна експертиза, за єдиним методом візуального зіставлення.

Ми ж до суду подали власну експертизу, в якій застосовано 5 методів порівняння, і яка показала не лише, що Вікторія це не конвоїрка, але й те, що конвоїрка - це Ольга Сухова".

 

Довідково: Вікторія Котеленець у 2015-2017 роках воювала на Донбасі у складі Добровольчого українського корпусу "Правого сектору", а потім у Добровольчій українській армії. До 2015 року жила у Донецьку.

19 січня 2021 року вона приїхала до Києва у Міністерство ветеранів, щоб отримати посвідчення Учасниці бойових дій. Саме там її і затримали. 

Адвокат наголошує, що жінка добровільно погодилася поїхати до суду, де її арештували до 20 березня без можливості застави.

Її підозрюють у двох злочинах: створення й участь у незаконному збройному формуванні, а також жорстоке поводження з військовополоненими. Максимальний строк за це - 12 років в'язниці.

Наразі відомо, що докази збирали з розповідей свідків - колишніх військових, яких провели у тому самому "параді полонених".

Адвокат Котеленець каже, що свідкам, які нібито впізнали Вікторію серед конвоїрів "параду", показували фото чотирьох жінок, з яких реально схожим на "конвоїрку" з Донецька було лише зображення Вікторії: "Не було інших варіантів, окрім як вказувати на неї".

Інший доказ - портретна експертиза Криміналістичного центру МВС за фотографіями з соцмереж, яка вказала, що "особа на параді полонених" та Вікторія Котеленець - це одна й та сама людина. При цьому захист жінки відзначає, що навіть у центрі МВС визнали проблеми з цими результатами, які не дають можливість говорити про стовідсоткову схожість.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасвійнаполоненіПравий сектор
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