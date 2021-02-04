На Запорізькій ТЕС сталася аварія, залишивши низку населених пунктів без світла

ДТЕК Запорізька ТЕС відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго.

Джерело: ДТЕК, голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух, міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Facebook

Дослівно ДТЕК: "Через замикання на підстанції спрацюв захист на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії. На момент події в роботі було задіяно 3 енергоблоки, сумарною потужністю 750 МВт. Енергетики планують почати пускові операції на блоках ТЕС протягом декількох годин.

Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в Енергодарі, але енергопостачання міста відновлено".

Пряма мова Старуха: "В найкоротший термін енергозабезпечення міста (Енергодар) поновлено через резервну лінію. Під час відключення, усі лікарні були забезпечені безперебійним живленням, у тому числі за рахунок резервних генераторів.

Роботи з відновлення енергопостачання тривають. Наразі живлення відновлено по 2 з 3 існуючих лініях".

Пряма мова Орлова: "Весь Енергодар, а також сусідні населені пункти, зокрема і місто Дніпрорудне залишились без електропостачання. За попередньою інформацією, до цього призвела аварія на ЗаТЕС ДТЕК. Всі блоки теплової станції раптово сіли на "нуль".

Електропостачання в місті почало частково поновлюватися".