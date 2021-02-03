НАТО заявляє про чітке усвідомлення викликів з боку РФ попри продовження ядерного договору

НАТО заявив, що чітко усвідомлює загрози з боку Росії, незважаючи на її взаємодію з США у питання продовження договору про СНО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Північноатлантичної ради.

Як зазначається, НАТО вітає та повністю підтримує домовленість між США та Російською Федерацією про продовження терміну дії нового Договору СНО на п'ять років.

"Члени НАТО вважають, що договір про СНО сприяє міжнародній стабільності, і країни-члени знову висловлюють свою рішучу підтримку його подальшому впровадженню" - йдеться у заяві.

Союзники розглядають продовження дії договору як початок, а не кінець зусиль для вирішення ядерних загроз та нових та нових викликів стратегічній стабільності.

"Незважаючи на те, що Сполучені Штати залучають Росію таким чином, щоб просувати наші колективні інтереси, НАТО чітко усвідомлює виклики, які ставить Росія. Ми будемо тісно співпрацювати для відповіді на агресивні дії Росії, які становлять загрозу євроатлантичній безпеці" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, угода РФ і США про продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) в середу, 3 лютого, набула чинності після обміну відповідними нотами.