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Байден просить Сенат затвердити колишнього посла США в РФ главою ЦРУ

Четвер, 4 лютого 2021, 03:56
Байден просить Сенат затвердити колишнього посла США в РФ главою ЦРУ

Новообраний президент США Джо Байден висунув на пост глави Центрального розвідувального управління (ЦРУ) кандидатуру дипломата Вільяма Бернса.

Джерело: Сайт Білого дому 

Деталі: В адміністрації Байдена повідомили, що кандидатура Бернса вже направлена на розгляд у Сенат.

У січні коментуючи номінування Бернса на пост директора ЦРУ, президент Джо Байден заявив: "З ним у якості нашого наступного директора ЦРУ американський народ буде спати спокійно. Білл Бернс - зразковий дипломат із багаторічним досвідом роботи на світовій арені, що забезпечує безпеку наших людей і нашої країни. Він розділяє моє глибоке переконання, що розвідка має бути аполітичною й що віддані своїй справі професіонали розвідки, службовці нашій країні, заслуговують нашої вдячності та поваги".

Довідка: Бернс з 2005 по 2008 рік обіймав посаду посла США в Росії і працював над "перезавантаженням відносин" із нею на початку президентства Барака Обами.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
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