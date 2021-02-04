Макрон пообіцяв до кінця літа вакцинувати всіх співгромадян
Четвер, 4 лютого 2021, 06:59
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до кінця літа від COVID-19 в країні вакцинують все доросле населення.
Джерело: Макрон
Пряма мова: "З сьогоднішнього дня й до кінця літа ми запропонуємо вакцинуватися всім дорослим французам, які цього побажають".
Довідка: Станом на 3 лютого Франція 6-та в світі за кількістю діагностованих випадків COVID-19. Наразі в країні понад 3 мільйона випадків хвороби та 80 000 смертей.
▶🔴Sur la campagne de #vaccination— TF1LeJT (@TF1LeJT) February 2, 2021
🗣E. #Macron
"D'ici à la fin de l'été, nous pourrons proposer en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin"
📺Sur @TF1 et @LCI #Macron20H
📱#DIRECT >https://t.co/8UBa3dd4XD pic.twitter.com/7kSDNTTWhT