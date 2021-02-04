Макрон пообіцяв до кінця літа вакцинувати всіх співгромадян

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до кінця літа від COVID-19 в країні вакцинують все доросле населення.

Джерело: Макрон

Пряма мова: "З сьогоднішнього дня й до кінця літа ми запропонуємо вакцинуватися всім дорослим французам, які цього побажають".

Довідка: Станом на 3 лютого Франція 6-та в світі за кількістю діагностованих випадків COVID-19. Наразі в країні понад 3 мільйона випадків хвороби та 80 000 смертей.