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Макрон пообіцяв до кінця літа вакцинувати всіх співгромадян

Четвер, 4 лютого 2021, 06:59

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до кінця літа від COVID-19 в країні вакцинують все доросле населення.

Джерело: Макрон

Пряма мова: "З сьогоднішнього дня й до кінця літа ми запропонуємо вакцинуватися всім дорослим французам, які цього побажають".

Довідка: Станом на 3 лютого Франція 6-та в світі за кількістю діагностованих випадків COVID-19. Наразі в країні понад 3 мільйона випадків хвороби та 80 000 смертей.

Теми: коронавірусФранція


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