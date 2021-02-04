У Туреччині виявили три варіанти мутованого СOVID-19 – міністр

У Туреччині виявили три варіанти мутації СOVID-19, зокрема завезений з Великої Британії, південноафриканський та бразилійський.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджі у Twitter

Пряма мова: "У нашій країні виявлено 196 випадків мутованого вірусу з Великої Британії. Є два випадки виявлення південноафриканського варіанту та один бразилійського".

Деталі: Міністр охорони здоров’я Туреччини закликав громадян і далі дотримуватися епідзаходів, спрямованих на зменшення появи нових випадків інфікування, зокрема уникати закритих та людних просторів.

За минулу добу у Туреччині було виявлено 8 102 нові випадки інфікування коронавірусом, 117 осіб померли, 8 314 одужали.

У Туреччині триває вакцинація населення, перше щеплення отримали понад 2,4 млн осіб.