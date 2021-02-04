В Україні 5 тисяч випадків COVID за добу, найбільше на Хмельниччині  

За добу 3 лютого в Україні COVID-19 діагностували 5 028 особам, одужали 9 933 пацієнтів, померли 140 хворих.

Джерело: Telegram-канал "Коронавірус у регіонах" та моніторинг РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків у середу зареєстрували у Хмельницькій області (429), в Івано-Франківській області (354), у Києві (342), у Львівській області (308), у Харківській та Закарпатській областях (по 299), у Житомирській області (282).

Летальних випадків у хворих із коронавірусом найбільше зафіксували в Донецькій (22) і Черкаській (13) областях, у Києві (12), на Львівщині (11), в Харківській та Івано-Франківській (по 8) областях.

Тестувань: 4 лютого – 42 112, а 3 лютого – 43 643.

За весь час пандемії в Україні було виявлено 1 232 246 випадків коронавірусного захворювання, вже одужали 1 055 406 осіб, а померли 23 229 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП