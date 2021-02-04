Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Парламентський рейтинг: впевнено долають бар’єр лише 4 партії

Четвер, 4 лютого 2021, 10:43
Фото ВР

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то впевнено до парламенту потрапили б 4 партії, ще сім балансують на межі проходження.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 2-3 лютого

Дослівно: "У парламентському рейтингу лідирують "Опозиційна платформа – За життя" (18,9%) та "Слуга народу" (18,6%). За партію "Європейська солідарність" готові віддати голоси 15,2%, за партію "Батьківщина" – 12,2%". 

 

Деталі: Ще сім партій можуть подолати прохідний бар’єр з урахуванням похибки. Це "Українська стратегія Гройсмана" (4,8%), Радикальна партія (4,7%), партія "Сила і честь" (4,5%), "За майбутнє" (4,4%), партія "Голос" (3,5%), партія Шарія (3,4%), партія "Свобода" (3,1%) .

Інші партії мають значно нижчу підтримку. Зокрема, партію УДАР Віталія Кличка готові підтримати 2,4% виборців, а "Наш край" – 1,4%. 

Дослідження проходило 2-3 лютого серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів опитали 2000 респондентів. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.  

Українська правда
Теми: Верховна Радавиборипартії


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Козак пов'язаний з ''ЛНР/ДНР'' через кіпрський офшор з 2014 року – ЦПК

В Україні 5 тисяч випадків COVID за добу, найбільше на Хмельниччині  

Оновлено ФотоПожежа у COVID-відділенні запорізької лікарні: загинула лікарка та троє пацієнтів на ШВЛ

фотоЗниклий в зоні ООС військовий перебуває у полоні бойовиків – штаб

МВС отримує інформацію про можливі силові провокації через блокування каналів Медведчука

Новини 3 лютого: реакція на блокування каналів Медведчука, електоральні настрої українців

Усі новини...
Верховна Рада
Україні повернуть Нью-Йорк. Це підтримав комітет Ради
Комітет Ради одностайно підтримав санкції проти медіахолдингу Медведчука
Козак у день потрапляння під санкції задекларував 180 тисяч на охорону
Останні новини
10:51
інфографікаЗеленський очолює президентський рейтинг, але відрив від суперників скорочується
10:43
інфографіка Парламентський рейтинг: впевнено долають бар’єр лише 4 партії
10:27
Міністр пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію у Росії
09:57
США призупинили виведення військ з Німеччини, ініційоване Трампом
09:55
фото, відеоПожежа в лікарні: 4 людей отруїлися, постраждали анестезіолог та медбрат
09:33
Печерський райсуд зняв арешт із найбільшого активу банку "Аркада"
09:25
Козак пов'язаний з ''ЛНР/ДНР'' через кіпрський офшор з 2014 року – ЦПК
09:23
У Держдепі США назвали "Північний потік-2" загрозою трансатлантичній безпеці
09:06
В Україні 5 тисяч випадків COVID за добу, найбільше на Хмельниччині  
08:56
Власник ОККО розповів, навіщо придбав нафтоперевалку Курченка
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!