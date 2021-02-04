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Парламентський рейтинг: впевнено долають бар’єр лише 4 партії

Четвер, 4 лютого 2021, 09:43
Парламентський рейтинг: впевнено долають бар’єр лише 4 партії
Фото ВР

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то впевнено до парламенту потрапили б 4 партії, ще сім балансують на межі проходження.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 2-3 лютого

Дослівно: "У парламентському рейтингу лідирують "Опозиційна платформа – За життя" (18,9%) та "Слуга народу" (18,6%). За партію "Європейська солідарність" готові віддати голоси 15,2%, за партію "Батьківщина" – 12,2%". 

 

Деталі: Ще сім партій можуть подолати прохідний бар’єр з урахуванням похибки. Це "Українська стратегія Гройсмана" (4,8%), Радикальна партія (4,7%), партія "Сила і честь" (4,5%), "За майбутнє" (4,4%), партія "Голос" (3,5%), партія Шарія (3,4%), партія "Свобода" (3,1%). 

 

Інші партії мають значно нижчу підтримку. Зокрема, партію УДАР Віталія Кличка готові підтримати 2,4% виборців, а "Наш край" – 1,4%.  

Дослідження проходило 2-3 лютого серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів опитали 2000 респондентів. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.  

Українська правда

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Теми: Верховна Радавиборипартії
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