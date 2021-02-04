Зеленський очолює президентський рейтинг, але відрив від суперників скорочується

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, за чинного президента Володимира Зеленського проголосували 21,2% українців – він очолює рейтинг, але відрив від найближчих суперників 4-5%.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: Президентський рейтинг очолює Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

За нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка проголосували б 17,1%, за п’ятого президента Петра Порошенка – 16,4%.

Дослідження проводили 2-3 лютого 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Загалом було опитано 2000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.