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Зеленський очолює президентський рейтинг, але відрив від суперників скорочується

Четвер, 4 лютого 2021, 10:51

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, за чинного президента Володимира Зеленського проголосували 21,2% українців – він очолює рейтинг, але відрив від найближчих суперників 4-5%.

Джерело: результати описування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: Президентський рейтинг очолює Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

За нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка  проголосували б 17,1%, за п’ятого президента Петра Порошенка – 16,4%.

 

Дослідження проводили 2-3 лютого 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Загалом було опитано 2000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Українська правда
Теми: Зеленськийрейтингпрезидентопитуваннясоціологія


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